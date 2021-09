Fundo vai atrás de bens de Alvaro e Paulo Jabur Maluf no exterior

Um fundo administrado pela gestora Jive, especialista em ativos em dificuldades, está indo atrás de bens dos irmãos Alvaro e Paulo Jabur Maluf no exterior. Os dois são donos da Camisaria Colombo, que entrou com pedido de recuperação judicial, no ano passado, com dívidas de quase 2 bilhões de reais. O fundo da Jive promove uma execução de dívida de cerca de 115 milhões de reais na Justiça de São Paulo contra os irmãos e contra a KG Serviços, empresa do grupo Colombo. Mas o fundo foi além e resolveu ir à Justiça americana em busca de informações, com base em processos chamados de “Discovery Application”. A Jive quer informações sobre os bens dos irmãos que sejam de conhecimento do grupo de resorts Marriott, dos bancos brasileiros com filiais americanas como o Safra National Bank of New York e Bradesco Bank, dos bancos Santander Bank, Bank of America, Deutsche Bank, BNP Paribas, do escritório de advocacia Spiegel & Utrera e do investidor George Zaczac.