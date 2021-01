Fundo que comprou 39 imóveis do Pão de Açúcar vai integrar índice da B3

O fundo TRXF11, da gestora TRX, passou a integrar o IFIX, principal indicador para acompanhar o desempenho destes ativos na B3. Ao todo, 87 fundos compõem o IFIX e para entrarem na lista precisam atender a critérios como número de negócios realizados diariamente e volume financeiro. O TRXF11 foi listado na B3 em janeiro de 2020 e entra no índice mesmo sem ter feito nenhuma oferta de varejo até o momento. O composto em sua maioria por imóveis alugados para o Grupo Pão de Açúcar — ao longo do ano passado, o fundo da TRX investiu 1,2 bilhão de reais em 39 imóveis do grupo varejista. Atualmente, o TRXF11 é um dos poucos a apostar no segmento supermercadista dentro da lista do IFIX. O fundo acaba de encerrar sua quarta emissão de cotas para investidores institucionais, com a qual captou pouco mais de 100 milhões de reais. Atualmente, mais de 15 mil cotistas investem no fundo, com volume de 3 milhões de reais negociados diariamente, em média.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter