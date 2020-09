Fundo Blackrock compra participação relevante na Via Varejo

Na noite desta quinta-feira, 3, um fundo da Blackrock, considerada a maior gestora de recursos do mundo, anunciou que adquiriu uma participação de 5,08% na Via Varejo, dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio. A empresa é uma das queridinhas da bolsa e vem se posicionando diuturnamente como um dos papeis mais negociados nos pregões. A empresa não detalhou a participação anterior do fundo, apenas o aumento da participação. Segundo fontes do mercado, a participação era pouco superior a 3%, o que indica que a compra pode ter significado um aumento do investimento em torno de 600 milhões de reais. Recentemente, a Via Varejo entrou para a carteira teórica MSCI (Morgan Stanley Capital International), e alguns investidores acreditam que isso aumentará a procura pelo papel por fundos internacionais.

