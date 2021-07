Fundadores do Google embolsam US$ 1 bi vendendo suas ações

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Larry Page e Sergey Brin, os fundadores do Google, embolsaram 1 bilhão de dólares vendendo ações da Alphabet, a holding que controla o Google. Os dados da SEC, a comissão de valores mobiliários americanos, mostram que eles estão vendendo ações desde maio. Somente neste ano, as ações da Alphabet já subiram mais de 50%. De qualquer forma, os dois seguem controlando a empresa, retendo mais de 50% das ações com direito a voto.