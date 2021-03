Fundador do Twitter vende o primeiro tuíte por US$ 3 milhões

Raridades e artes no mundo digital viraram uma febre entre os fãs de criptomoedas e do mundo de blockchain. Uma dessas raridades foi vendida nesta segunda-feira, 22, pelo fundador e CEO do Twitter, Jack Dorsey, por cerca de 3 milhões de dólares ou algo em torno de 16 milhões de reais. Que raridade poderia valer tanto? O primeiro tuíte do Twitter. O tuíte é do próprio Dorsey e diz apenas “configurando meu twttr”. Ele foi postado no dia 21 de março de 2006 e agora ficou eternizado numa NFT, que na tradução literal seria algo como token não fungível.

Uma NFT é um ativo digital, que inclui jpegs e videoclipes. A exclusividade e originalidade é garantida pela tecnologia blockchain, que mal comparando é como se fosse um grande cartório virtual, descentralizado, que atesta a origem de cada ativo. Para se ter ideia de como este mercado está ganhando o mundo digital, na semana passada, uma obra de arte em NFT foi vendida por quase 70 milhões de dólares.

Mas se Dorsey vendeu, alguém comprou. O dono do primeiro tuíte postado foi adquirido por Sina Estavi, CEO da Bridge Oracle, uma empresa de blockchain. Mas Estavi só levou o tuíte depois de vencer uma disputa acirrada com Justin Sun, também empresário de tecnologia. Quer ver o tuíte milionário? Aqui está:

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

A boa notícia é que Dorsey disse que tudo o que ele arrecadar com vendas de NFTs será convertido em bitcoins e doados à GiveDirectly, uma organização que ajuda pessoas que vivem na pobreza na África.