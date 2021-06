Funcionários LGBTI+ dizem que campanhas ativistas são puro marketing

Enquanto as empresas levantam bandeiras durante o mês do orgulho LGBTI+, a maior parte dos funcionários acredita que a estratégia não passa de uma jogada de marketing. Uma pesquisa feita pela MindMiners em parceria com a SafeSpace mostra que 80% dos funcionários LGBTI+ dizem se tratar de manobra publicitária. Quase 70% dos entrevistados dizem que escondem ou já esconderam sua sexualidade no ambiente de trabalho por medo de sofrer discriminação. Ao se assumirem LGBTI+, 55% responderam que já foram ou são vítimas de discriminação. Para Rafaela Frankenthal, cofundadora da SafeSpace, uma plataforma que ajuda as empresas a encontrar padrões de comportamento seja de corrupção, assédio ou discriminação, as empresas precisam avaliar se os valores e práticas da organização estão caminhando de acordo com o que as empresas prometem na comunicação externa e nas campanhas de marketing.