Fórum de Davos é adiado por causa da ômicron

O mais importante fórum econômico do mundo, o de Davos, na Suíça, foi adiado por causa da ômicron. Os organizadores do evento informaram que as condições atuais da pandemia tornaram “extremamente difícil” realizar uma reunião global no próximo mês e que a transmissibilidade da variante ômicron e seu impacto nas viagens e na mobilidade tornaram o adiamento necessário. O evento que reúne a elite econômica mundial iria acontecer entre os dois 17 e 21 de janeiro.

