“Formamos um casal”, diz Bolsonaro a Arthur Lira

Em discurso cheio de elogios a seus ministros como Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Paulo Guedes, da Economia, durante lançamento do Plano Safra, foi mesmo Arthur Lira quem recebeu as declarações mais acaloradas do presidente Jair Bolsonaro. “Tu faz um trabalho excepcional, Arthur,” disse Bolsonaro ao presidente da Câmara. “Assim como nosso colega Pacheco no Senado”. Bolsonaro também refez uma frase em que costuma dizer que o Brasil tem três Poderes. Hoje ele disse que são dois Poderes: o Judiciário e “nós do lado de cá. Formamos um casal”, disse o presidente em alusão a uma união entre Executivo e Parlamento. Logo cedo, nesta terça-feira, 22, em entrevista ao jornal O Globo, Lira disse que a CPI vai dar em nada e não vê circunstâncias para o impeachment.