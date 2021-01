FMI melhora previsão de PIB para o Brasil, mas cenário ainda é nebuloso

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou as projeções para o PIB do Brasil. Segundo o novo relatório de projeções globais, divulgado nesta terça-feira, 26, o FMI prevê uma queda de 4,5% do PIB em 2020. Em outubro, último relatório com previsões sobre o país, o fundo projetava um tombo de 5,5%. O FMI elevou também a perspectiva de crescimento de 2021. Antes, previa uma alta do PIB de 2,8% e agora estima um crescimento de 3,6%.

Por outro lado, o FMI não está nada otimista com as condições fiscais do país e teme problemas relacionados a estabilidade financeira. Ou seja: o PIB não vai tão mal quanto se imaginava, mas estão todos ressabiados quanto a sustentabilidade das contas nacionais.

