Fleury vai entregar exames só com motos e triciclos elétricos

O Grupo Fleury passou os últimos seis meses testando um novo veículo para entrega de exames. Um triciclo elétrico circulou pela cidade de São Paulo para entregar 1.800 exames. O resultado foi uma economia de 8,5 toneladas de carbono. A meta agora é, até 2022, substituir 10 motos que usam combustível fóssil para 40 motos elétricas. Com isso o grupo vai cortar a emissão de 169 toneladas de gás garbônico. Até 2024, a empresa ainda quer ter 5 triciclos elétricos circulando para entregar exames e coleta de material. A empresa está obstinada em se manter na seleta carteira do Índice de Sustentabilidade Dow Jones de mercados emergentes. Hoje é a única empresa de saúde das Américas no índice.