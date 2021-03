Fintech lança crédito barato para empresárias no mês das mulheres

A ACCredito (Sociedade de Crédito Direto), fintech de crédito criada pela Associação Comercial de São Paulo, lançou uma linha voltada para as mulheres que têm um negócio e precisam de capital, principalmente diante das dificuldades impostas pela pandemia. A nova linha é uma comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Chamada de “Mulher Empreendedora”, a linha disponibiliza, pelo app e pelo site da fintech, de 1 mil reais a 8 mil reais, com taxas de juros de a partir de 1,62% ao mês, com prazo de pagamento em 24 meses, sendo seis de carência. “A demanda por crédito por parte da mulher empreendedora é muito grande”, afirma Milton Santos, presidente da ACCredito. Ele lembra que a nova linha tem 5 milhões de reais reservados. Os empréstimos começam a ser concedidos no dia 15 de março.

