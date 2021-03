Fintech do Santander consegue alcançar lucratividade em seu segundo ano

A SIM, fintech do Santander Brasil que oferece crédito pessoal e com garantia de veículos, fechou 2020 no azul, com pouco mais de 15 meses de operação. A startup está celebrando já ter registrado 0,5% de market share no segmento de atuação, com a geração de 72 milhões de reais em novos contratos ao mês e tíquete médio de 6,7 mil reais. Neste mesmo período, a SIM soma 700 milhões de reais de carteira e prevê atingir 10 bilhões de reais em cinco anos. A empresa já conta com mais de 3 milhões de usuários.

