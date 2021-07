Fim de temporada na novela de Joesley Batista e indonésios

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Os indonésios da Paper Excellence resolveram encerrar a temporada da novela em que é protagonista junto com a J&F Investimentos, de Joesley Batista, e em que disputam a Eldorado Celulose. A empresa informou que vai “acatar com respeito e serenidade a decisão preliminar da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial de São Paulo sobre a liminar pleiteada pela J&F para suspender certos efeitos da decisão arbitral”. Mais cedo, o Radar Econômico noticiou a decisão que suspendeu a transferência da empresa. Mas isto não significa o fim da novela. A própria Paper diz que confia que, no mérito, suas razões vão prevalecer. De qualquer forma, a nova temporada pode levar meses ou até anos para ter um desfecho e enquanto isso a J&F ficará à frente da Eldorado.

Os indonésios ganharam no começo deste ano um processo arbitral que decidiu que a J&F teria que entregar a Eldorado, mantendo um acordo de venda fechado na época das delações. Mas a J&F partiu para a Justiça pedindo a anulação da sentença arbitral, acusando os indonésios de espionagem, hackeamento e botando dúvidas sobre a imparcialidade de um dos árbitros do processo. Foi neste processo que a J&F conseguiu a suspensão da transferência da empresa. Os indonésios ameaçaram exigir o cumprimento da sentença arbitral em tribunais estrangeiros, mas recuaram. O caso agora vai até mesmo ser investigado pela polícia, como determinou a juíza do caso, em primeira instância.