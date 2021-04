Figurinhas virtuais raras são o mais novo investimento dos bitcoiners

Enquanto a maioria das pessoas do mundo sequer sabe direito o que é uma criptomoeda, os bitcoiners já estão num nível tão avançado de investimentos em ativos digitais que até figurinhas raras estão em seus portfólios. O nome técnico não é figurinha, é NFT, um token baseado em tecnologia blockchain. Figurinha, portanto. Bernardo Brites é um desses investidores. Sócio de um fundo de venture capital, que só aplica em startups de blockchain, e uma corretora brasileira chamada Trace Finance, que já negociou bilhões de reais em criptomoedas para empresas, parte esmagadora do patrimônio pessoal de Brites está em ativos digitais: moedas, empresas do ramo, NFTs.

Brites comprou recentemente pacotes com um total de dez mil NFTs de unicórnios, que custaram em torno de 9 mil dólares. Mas quando foi abrindo suas figurinhas, no computador, claro, ele encontrou uma rara. Um unidragon com chifre dourado. Era como encontrar a figurinha do Rivelino para completar o álbum da Copa de 1970 (para comparar com a figurinha do Pelé, o unidragon teria que ter um chifre de diamantes). Parece loucura? O unidragon encontrado por Brites está valendo 30 mil dólares. E ele acredita que vai valorizar mais porque essa NFT só foi emitida em edição super limitada durante uma semana, que terminou ontem. A partir de agora ela tende a ficar mais cara.

E não são só unicórnios dragões que esses investidores buscam. Outro sucesso são os cryptopunks, figurinhas de personagens também criados por computador. Ao todo dez mil punks foram feitos e só estão disponíveis para venda no mercado secundário. Brites conta que um desses punks já foi negociado por 7,8 milhões de dólares.