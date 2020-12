Felipe Miranda, da Empiricus, alerta para a arrogância do novo investidor

Felipe Miranda, fundador da Empiricus, está lançando um novo livro. Nele, quer acabar com a arrogância do novo investidor. Lançado em capa dura e com projeto gráfico especial, o livro conta com prefácios de Gilson Finkelsztain, presidente da B3, e de André Esteves, sócio do BTG. “No longo prazo, comprar ações é uma aposta no crescimento das empresas e do país. Não é um jogo de soma zero: se os lucros e o PIB sobem, todo mundo ganha”, explica Felipe Miranda no livro “Princípios do Estrategista”, obra que assina com o jornalista Ricardo Mioto e que acaba de chegar às livrarias.

A obra vem a calhar justamente em um momento em que o Ibovespa se aproxima de sua máxima histórica, tornando o futuro ainda mais imprevisível. Segundo os autores, o título, publicado pela Intrínseca, tem como meta desconstruir a arrogância do investidor que acredita conhecer a fórmula mágica para obter lucros expressivos em operações imediatistas. “Fazer trades de curto prazo envolve a crença de que você tem mais informação, mais inteligência ou melhores técnicas do que os outros, inclusive os investidores profissionais como bancos ou grandes fundos. Não tem”, destacam em uma das passagens do livro.

Miranda e Mioto apresentam as principais limitações psicológicas que fazem o investidor tomar más decisões, como o viés de confirmação. Assim como o torcedor fanático sempre acha que foi pênalti a seu favor, o investidor em muitos momentos perde a capacidade de admitir que a ação que comprou foi um erro. “Ninguém quer se sentir idiota, de modo que peneiramos a realidade para que nossas ideias preconcebidas sejam reforçadas. É ótimo como alívio psicológico, mas terrível para o seu dinheiro”, explica Miranda.

O livro traz um mar de referências de diversos campos. Além de nomes clássicos do mercado (como Warren Buffett e George Soros), traz o pensamento de filósofos (Sócrates, Montaigne), atletas (Bernardinho, Nick Lauda), escritores (de Orwell a Borges) e figuras de áreas diversas (de Shakespeare a Vampeta), além de cartoons da New Yorker.