FedEx assina cheque de US$ 50 mil para ONG que preserva a Mata Atlântica

Tradicional companhia de remessas de encomendas no mundo, a FedEx irá doar 50 mil dólares à Fundação SOS Mata Atlântica. Criada em 1986, a organização sem fins lucrativos (ONG) foi escolhida como uma das vencedoras do programa de engajamento global de comunidades da FedEx Corporation, o FedEx Cares, como forma de reconhecimento pelo avanço nas soluções sustentáveis para a preservação do bioma brasileiro. Ao todo, a companhia está destinando 600 mil dólares a 12 ONGs de seis regiões. A iniciativa faz parte de algo maior: a FedEx assumiu um compromisso de zerar emissões de carbono na atmosfera até 2040.