FCA lança vertente de aluguel das marcas Fiat e Jeep no Brasil

A montadora Fiat Chrysler Automóveis (FCA) está lançando um serviço de aluguel de veículos por assinatura da empresa. A ideia é conquistar novos clientes, formado por jovens e profissionais liberais, que não tenham tanto apego ao carro atualmente. A plataforma Flua!, nova vertente de mobilidade do grupo no país, é voltada para o aluguel de carros zero-quilômetro das marcas Fiat e Jeep. O lançamento se dará em 15 de janeiro, em 28 concessionárias de seis cidades de São Paulo e em quatro unidades de Curitiba, no Paraná. Da marca Fiat, serão 24 concessionárias localizadas em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Valinhos, Vinhedo e Curitiba. Da Jeep, serão oito unidades da capital paulista com ponto de atendimento Flua!. A contratação do serviço pode ser via aplicativo móvel.

O cliente que aderir ao programa poderá escolher entre oito modelos da Fiat (Argo, Nova Strada, Toro, Cronos, Gran Siena, Doblò, Fiorino e Ducato) e dois da Jeep (Renegade e Compass). Essa primeira fase corresponde a um projeto-piloto, com duração de cerca de seis meses. A Flua! terá planos de assinatura de 12, 24 e 36 meses, com franquia de 1 mil, 2 mil ou 3 mil quilômetros para rodar por mês. O plano inclui serviços a documentação, como IPVA e emplacamento, seguro com rastreador, manutenção preventiva e assistência 24 horas. Com a novidade, a Fiat entra de cabeça num mercado já formado por grandes players, como Localiza, Unidas, Movida, dentre outras. Recentemente, as montadoras rivais Audi e Volkswagen lançaram programas semelhantes no país.

A ideia, segundo Fábio Siracusa, head da Flua!, não é entrar no mercado de carros usados no futuro. “Nosso produto é carro 0 km. Não vamos fazer aluguel de carro usado. Vamos trabalhar exclusivamente com carro zero quilômetro”, diz Siracusa. Ao final do período de aluguel, o cliente terá a opção de comprar o veículo com desconto. Se não exercer esse direito, a Flua! repassará o carro para concessionárias autorizadas com a característica de modelo seminovo ou usado. “Somos uma empresa que nasce com inovação. Sabemos que o mercado não perdoa quem não se adequa rapidamente”, complementa Siracusa.

