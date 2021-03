Falta um conselheiro na lista de indicados do governo para a Petrobras

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 8, a lista de pessoas indicadas pelo governo para integrar o Conselho de Administração. O Executivo foi forçado a levantar novos nomes após a renúncia de quatro conselheiros indicados pelo governo — um quinto conselheiro, que também renunciou, é da cota dos acionistas minoritários. O governo possui sete cadeiras.

Dos seis indicados, dois já estão no Conselho da estatal: 1) Eduardo Leal Ferreira (presidente do Conselho); e 2) Ruy Flaks Schneider. Um dos novos na lista já se sabia que passaria a integrar o órgão, pois é o indicado para assumir a presidência da Petrobras: 3) Joaquim Silva e Luna. Os outros três são novidades: 4) Márcio Andrade Weber; 5) Murilo Marroquim de Souza; e 6) Sonia Julia Sulzbeck Villalobos (cota do ministro da Economia, Paulo Guedes). O currículo dos três impressiona.

Eles substituirão três dos quatro conselheiros que renunciaram na semana passada: Omar Carneiro da Cunha, João Cox, Nivio Zivian e Paulo Cesar de Souza. Falta apenas um. E tem gente que já começa a especular o motivo disso.

