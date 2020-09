Falta de porco no mundo deve beneficiar BRF e JBS

A China está quase ficando sem estoque de carne de porco congelada, de acordo com estimativas de consultorias estrangeiras. Dois anos após a chegada da gripe suína africana, agora é a Alemanha que está sofrendo com a doença e deixando de exportar para o maior mercado de proteína do mundo. Os preços da carne de porco estão subindo e podem beneficiar grandes produtores brasileiros, como BRF e JBS, uma vez que, por aqui, a doença não apareceu.

