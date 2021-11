Falas de Bolsonaro sobre privatização têm efeito ambíguo na Petrobras

As declarações frequentes do presidente Jair Bolsonaro sobre privatizar a Petrobras têm surtido um efeito ambíguo dentro da empresa. Enquanto conselheiros classificam que as sinalizações em torno da desestatização da companhia encontram coro por parte de acionistas, incomoda que as máximas estejam longe de ter um fundo de verdade. “A empresa acha ótimo privatizar, pulverizando o controle na bolsa”, afirma Marcelo Mesquita, conselheiro representante dos acionistas minoritários da empresa. “O que pega mal é fazer comentários relevantes sem o real desejo de fazer as coisas”.