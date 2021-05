Facebook vai manter posts que digam que Covid-19 foi produzida pelo homem

O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 27, que não vai mais remover posts da rede social que afirmem que a Covid-19 foi produzida pelo homem. “Devido às investigações em curso sobre a origem da Covid-19 e consultas feitas com especialistas em saúde pública, não removeremos mais de nossos aplicativos alegações de que a Covid-19 foi produzida pelo homem. Seguimos trabalhando com especialistas em saúde pública para entender a evolução de conhecimento sobre a pandemia e para atualizar regularmente nossas políticas à medida que novas informações surgem”, disse um porta voz do Facebook.

A decisão vem depois que o presidente americano Joe Biden afirmou que dois cenários são possíveis: de que o vírus começou a se espalhar quando um humano contatou um animal infectado ou que a propagação foi o resultado de um acidente de laboratório. Em sua defesa para a mudança de postura, fontes do Facebook lembram que mesmo a Organização Mundial da Saúde (OMS) mudou diversas vezes de opinião durante a pandemia.