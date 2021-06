Facebook lança central de segurança da mulher

O Facebook lançou nesta quarta-feira, 30, a Central de Segurança da Mulher que vai reunir os recursos de segurança para mulheres contra o abuso online e offline. A empresa criou um hub com vídeos de treinamento de segurança, ferramentas para denunciar abusos, filtro de mensagens ofensivas, ferramentas para coibir o compartilhamento de imagens íntimas não consensuais, tanto no Facebook como no Instagram. A Central foi desenvolvida com o apoio de mulheres ativistas que agora fazem parte do Grupo Global de Conselheiras Especialistas em Segurança da Mulher do Facebook. São 12 conselheiras e pelo Brasil participa a diretora de projetos da Nossas, Enrica Duncan.