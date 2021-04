Facebook entra em campanha pelas vacinas de Butantan e Fiocruz

O Facebook anunciou nesta sexta-feira, 09, que vai doar créditos de anúncios na rede social para que os institutos Butantan e Fiocruz potencializem campanhas em prol da vacinação. A rede social também vai ajudar a impulsionar posts informativos da equipe do médico Drauzio Varella. A rede social conversa ainda com o Instituto Sócio Ambiental, ONG ligada a movimentos indígenas, e à iniciativa Todos pela Saúde, criada a partir da doação bilionária do Itaú Unibanco. O Facebook é dono do WhatsApp e Instagram e por isso outra ação será a criação e expansão de chatbots para divulgar informações confiáveis sobre a eficácia e segurança dos imunizantes.

O Instituto Locomotiva e o Data Favela fizeram uma pesquisa neste ano que mostrou o grau de desinformação entre a população das periferias. Metade disse receber fake news sobre a vacina pelo WhatsApp ou redes sociais. Os dados mostraram que a desinformação faz com que 22% das pessoas tenham medo de ter seu DNA alterado ao tomar a vacina e 31% temem pegar a Covid-19 com o imunizante.