Facebook e Instagram suspendem Donald Trump de suas redes por dois anos

O Facebook anunciou nesta sexta-feira, 4, de que vai manter a suspensão contas do ex-presidente americano Donald Trump por dois anos. Trump foi banido das plataformas do Facebook e Instagram por causa da invasão de manifestantes trumpistas ao Capitólio. A rede considerou que as postagens do presidente incentivaram os invasores. O Facebook disse que está anunciando também novos protocolos de penalidades a serem aplicados em casos como este, estabelecendo limites de tempo para suspensão.

“Dada a gravidade das circunstâncias que levaram à suspensão do Sr. Trump, acreditamos que suas ações constituíram uma violação grave de nossas regras que merecem a maior penalidade disponível nos novos protocolos de aplicação”, disse o Facebook em comunicado afirmando que a suspensão será de dois anos a contar do dia 7 de janeiro deste ano. “Ao final desse período, buscaremos especialistas para avaliar se o risco para a segurança pública diminuiu.”

Além de Trump, diversos seguidores do ex-presidente tiveram suas contas suspensas não só nas redes do Facebook como também no Twitter e YouTube. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro tenta fazer um decreto para limitar o poder das redes sociais em excluir contas dos usuários.

+Decreto de Bolsonaro proíbe redes de apagar conteúdo e suspender contas