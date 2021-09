Facebook desiste de Instagram para crianças. Para sempre?

O Facebook anunciou nesta segunda-feira, 27, que decidiu interromper seu projeto de um Instagram para crianças. Mas não para sempre. Aparentemente, somente enquanto não passar o ciclo de críticas e ataques. A rede social sofreu uma enxurrada de críticas ao projeto, mas também foi pega por uma série de reportagens do jornal The Wall Street Journal que teve acesso a documentos internos do Facebook que mostram como o Instagram é prejudicial aos adolescentes de 13 anos e como o Facebook, mesmo sabendo disso, não fez nada a respeito. Logo, não faria sentido laçar um Instagram para crianças menores ainda. O chefe do Instagram, Adam Mosseri, disse no Twitter, que o projeto vazou muito antes de eles saberem o que seria. “As pessoas temiam o pior e tínhamos poucas respostas nessa fase. Relatórios recentes do WSJ causaram preocupação ainda maior. É claro que precisamos de mais tempo nisso”, disse Mosseri, garantindo que eles vão agora focar em construir um ambiente em que os pais possam supervisionar melhor seus filhos adolescentes que já estão nas redes.