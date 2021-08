Facebook derruba plataforma Etus por uso de informação não autorizada

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O Facebook derrubou na tarde desta segunda-feira, 09, mais uma plataforma de gerenciamento de posts em redes sociais. O Etus, que diz ser usado por mais de 100 mil marcas como Ellus, Arezzo, SBT, Globosat, está sem poder movimentar suas ferramentas para publicação no Facebook e Instagram. Segundo apurou o Radar Econômico, o bloqueio foi feito sob alegação de que empresa usa informação não autorizada para obter dados da plataforma. Desta vez, os clientes não tiveram suas contas afetadas e podem continuar a publicar normalmente, desde que o façam diretamente em suas páginas ou por meio de outras plataformas autorizadas. Em junho, o Facebook tirou a plataforma mLabs, que pertence à Stone, do ar, mas por um erro removeu também as publicações de mais de 300 mil contas de clientes. O mLabs se ajustou e voltou a funcionar.