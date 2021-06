Facebook derruba aplicativo e afeta 330 mil páginas de empresas

O Facebook apagou nesta sexta-feira, 11, as postagens de cerca de 330 mil empresas que faziam suas publicações na plataforma via um aplicativo chamado MLAbs e que tem como sócio a fintech Stone. A MLabs diz que não recebeu nenhum aviso prévio e que foi pega de surpresa com a notificação de que os posts foram apagados por violarem regras da rede social. O Facebook acusa o aplicativo de coleta não autorizada de dados e informa que fez uma notificação extrajudicial à empresa.

O aplicativo permite que empresas programem suas postagens no Facebook e Instagram e, em sua maioria, os clientes do MLabs costumam fazer posts para vendas de produtos. O Facebook cancelou as postagens agendadas e ainda apagou as postagens antigas deixando as empresas praticamente sem histórico em seus perfis. Com a medida, o Facebook pode acabar com o negócio da MLAbs.. As postagens do Instagram via MLabs não foram afetadas. A MLabs tem entre seus clientes 47 mil agentes de comunicação e foca num público de micro e pequenas empresas.



Veja posicionamento do Facebook:

“A mLabs estava envolvida em coleta não autorizada de dados e de credenciais de usuários, o que são violações dos termos de uso do Facebook e do Instagram. Suspendemos o acesso da mLabs aos nossos serviços e enviamos uma notificação extrajudicial a eles sobre o ocorrido.”

*Atualizado 14h40 com posicionamento do Facebook.