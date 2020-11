Facebook compra empresa de chatbot por US$ 1 bilhão

Você conhece aqueles sistemas de atendimento online automatizado? Normalmente são umas caixas de diálogo que ficam no canto direito, embaixo, nos sites de e-commerce. Pois bem, os robôs que fazem esse atendimento, chamados de chatbots, podem começar a aparecer no Facebook. A rede social comandada por Mark Zuckerberg comprou uma startup do setor, a Kustomer. Analistas americanos avaliam a aquisição em 1 bilhão de dólares.

A startup foi fundada por Brad Birnbaum e Jeremy Suriel, em 2015. Recentemente, recebeu um aporte de 174 milhões de dólares de fundos de venture capital de pesos pesados do setor, como Redpoint e Tiger Global. A expectativa é que o chatbot da Kustomer incremente os serviços de e-commerce que o Facebook disponibiliza.

