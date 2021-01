Ex-secretário de Lindbergh Farias vai assumir caso da Oi no Cade

Nesta quinta-feira, 28, o Radar Econômico divulgou que duas coordenadoras muito respeitadas dentro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) foram exoneradas do órgão, o que deixou ressabiadas algumas bancas de advocacia. Ambas estavam na coordenação antitruste 4, do Cade, onde corre a análise dos processos de venda da Oi Móvel e também onde será escrutinada a venda do setor de fibra ótica da Oi, FibraCo. Já está definido que quem assumirá a chefia da área será Ademir Picanço Figueiredo, ex-secretário parlamentar do ex-senador Lindbergh Farias (PT-RJ). Em 2012, ele deixou o gabinete do então senador e assumiu funções comissionadas no Cade, onde está até hoje. Atualmente ele também é coordenador-geral de antitruste, mas da área 7. Haverá um remanejamento dentro do órgão.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter