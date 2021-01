Ex-diretor da Vale assume alto cargo em banco asiático de infraestrutura

O advogado Alberto Ninio, que foi diretor de sustentabilidade da Vale, já tem alguns anos que mudou de ares que atua no departamento jurídico do Asian Infrastructure Investment Bank. Nesta segunda-feira, 18, ele foi nomeado advogado-geral do banco, que possui negócios com o Brasil e que vê no país uma porta de entrada para o mercado latino-americano. Seu posto será em Pequim, na China.

“Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Alberto nesta função vital dentro da alta administração do AIIB. Ele traz consigo uma riqueza de operações altamente relevantes e experiência jurídica de instituições multilaterais. Sua experiência em sustentabilidade agrega valor para apoiar a visão do AIIB em investir na Infraestrutura para o amanhã, promovendo o desenvolvimento social e econômico sustentável para nossos membros”, disse o presidente do banco, Jin Liqun.

