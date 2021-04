EUA vão compartilhar 60 milhões de doses da AstraZeneca com outros países

O consultor sênior da equipe que cuida da Covid-19 do presidente Biden, Andy Slavitt, anunciou nesta segunda-feira, 26, que os Estados Unidos vão compartilhar 60 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com outros países. A vacina da AstraZeneca/Oxford ainda não foi aprovada pela FDA, a Anvisa americana, e está estocada no país. O anúncio coincide com o momento em que autoridades estaduais de saúde pelo país começam a relatar que o suprimento de vacinas começa a superar a demanda. Quase 45% da população americana já recebeu pelo menos uma dose da vacina da Moderna, Pfizer ou Janssen.

BREAKING: U.S. to release 60 million Astra Zeneca doses to other countries as they become available. — Andy Slavitt (@aslavitt46) April 26, 2021