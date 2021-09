Estresse no mercado é generalizado com novo round de Bolsonaro x Supremo

O estresse no mercado é generalizado na manhã desta quarta-feira, 08, após as manifestações do 7 de Setembro e as falas golpistas do presidente Jair Bolsonaro contra o Supremo. O Ibovespa despenca 2,6%, o dólar sobe 1,85% e os juros futuros de longo prazo se aproximam rapidamente dos 11%, indicando que as incertezas políticas estão atingindo em cheio os mercados. Existe uma expectativa em relação aos pronunciamentos do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do STF, Luiz Fux, que devem acontecer nesta tarde. Vão acalmar os mercados ou botar mais lenha na fogueira?