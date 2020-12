Estrangeiros ingressam com volume recorde na bolsa em novembro

Segundo a bolsa de valores de São Paulo, a B3, investidores estrangeiros ingressaram com volume recorde de recursos na bolsa no mês de novembro. Somou um total de 33,32 bilhões de reais, o maior já registrado para qualquer mês na história. Apesar disso, o saldo continua negativo no ano em 31,95 bilhões de reais.

Apesar disso, não é possível ainda dizer que o estrangeiro de fato voltou a apostar no Brasil. Em todo o mundo, mercados emergentes chamaram a atenção de estrangeiros no mês de novembro e, o Brasil, nem de longe figura entre os destinos mais buscados. China e outros mercados de forte crescimento na Ásia são os mais atraentes para os “gringos” neste momento. Mesmo assim, não deixa de ser boa notícia.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter