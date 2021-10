Estados Unidos sobem e Brasil cai. Eis o fator Bolsonaro na bolsa

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 25 de outubro a 29 de outubro.

O resultado da Petrobras no terceiro trimestre do ano, divulgado na noite de quinta-feira, 28, roubou a cena em uma semana até instável e volátil na bolsa de valores. Foi consenso entre as casas de investimento que o lucro de 31 bilhões de reais da companhia foi acima das expectativas dos analistas. Mas o combo Petrobras incluiu uma frase do presidente Jair Bolsonaro de que a estatal “não tem que lucrar tanto” e que precisa ter “um viés social”. Foi o suficiente para o mercado acordar de mau humor e precificar uma possível interferência do chefe do executivo na empresa. Somente na sexta-feira, 29, as ações da companhia desabaram 5,9%, após terem subido ao longo da semana pela cotação do petróleo no mercado internacional, que segue nas máximas históricas.

O tombo de um dos papéis que tem mais peso no Ibovespa pressionou o índice no último dia de negociações de outubro. Mas a cena política é que deu a direção do Ibovespa durante o mês, em especial, quando o governo decidiu que iria furar o teto de gastos para aumentar o valor do novo Bolsa Família e, de quebra, abrigar umas emendas parlamentares. No mês, o Ibovespa desvalorizou 6,74%, enquanto os índices internacionais, como Nasdaq e S&P 500, avançaram 11,76% e 6,91% no período, respectivamente, em suas máximas histórias. O resultado para o Brasil não poderia ser diferente, dólar nas alturas. A moeda americana fechou outubro com avanço de 3,71% frente ao real, a 5,646 reais. “O pessoal em Brasília precisa se resolver. Não sou capaz de enxergar uma perspectiva positiva para o Ibovespa enquanto os deputados e senadores estiverem batendo cabeça e o orçamento não for definido”, avalia Pedro Galdi, analista da Mirae Asset. Novembro bate à porta, e a reta final do ano promete ser de fortes emoções na bolsa de valores.