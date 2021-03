Estados Unidos começam a viver o “efeito vacina”

Enquanto no Brasil, praticamente todos os estados estão se vendo obrigados a tomar medidas de restrições para tentar conter minimamente o agravamento da pandemia, o número de mortos e o completo colapso do sistema de saúde, nos Estados Unidos o verão está chegando. Os sinais por lá, segundo a Bloomberg, são de que a temporada de contratação está aberta. “A economia dos EUA deverá apresentar um boom de contratações nos próximos meses, à medida que a pandemia do coronavírus recua. Há sinais de que já está em andamento”, diz a agência com uma sequência de relatos de donos de bares e restaurantes recontratando funcionários. Pode ser chamado de “efeito vacina”. Os Estados Unidos já aplicaram 113 milhões de doses de vacina. O Brasil aplicou 12,6 milhões de doses, segundo dados divulgados hoje pelo Our World in Data que acompanha a vacinação no mundo.

Nem o número de pedidos de auxílio desemprego no país, que deu uma subida inesperada na semana passada segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 18, tirou a visão otimista da Bloomberg. A agência diz que a Bloomberg Economics já tinha previsto um salto na volatilidade semanal deste dado, mas que a expectativa é de que os pedidos caiam nas próximas semanas.