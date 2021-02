Estados começam a seguir São Paulo e definem lockdown nas madrugadas

Ao menos dois estados já definiram toque de recolher durante a noite: Distrito Federal (entre 20h e 5h) e Santa Catarina (entre 23h e 6h neste fim de semana). A medida vai na direção da ação do governador do Estado de São Paulo, João Doria, que decretou o lockdown entre 23h e 6h a partir desta sexta-feira, 26, até 14 de março. Apesar de ser mais drástica, governadores estão assustados com o volume de internações e o crescimento do número de óbitos causados pela Covid-19.

Desde a decisão, tomada na terça-feira, 23, Doria tem recebido ligações de outros governadores e também de prefeitos, que pensam em adotar as mesmas medidas. O custo político, contudo, é sempre um fator que pesa nessa decisão. O governador colocou sua equipe à disposição de outros governos regionais para explicar os motivos que levaram a tal decisão.

