Esquenta briga mineira pelo poder na Confederação Nacional da Indústria

Uma briga mineira pesada está acontecendo em torno da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O presidente da Federação das Indústrias de Minas Geais (Fiemg), Flavio Roscoe, está fazendo circular um vídeo atacando a manobra do atual presidente da CNI, Robson Andrade, para prorrogar o mandato por mais um ano. Sob alegação da pandemia, o conselho da CNI aprovou nesta semana a prorrogação das eleições que aconteceriam no ano que vem para 2023. Mas o conselho ainda fará um segundo turno para uma decisão final sobre a questão daqui 30 dias. Roscoe diz que nem as eleições a prefeito, com comparecimento massivo da população, foi prorrogada por tanto tempo por conta da pandemia. Roscoe também diz que é ilegal não ter voto secreto na votação do conselho para não haver abuso de poder e diz que se propõe a ser candidato ao cargo.

“Prorrogação é subterfúgio para evitar eleição e engenharia para perpetuar no poder. Ele não é mais elegível”, diz o presidente da Fiemg no vídeo, já que Andrade não é mais representante da federação mineira e não pode mais se candidatar. Andrade está há 10 anos como presidente da CNI e ainda tem mais dois anos de mandato. Se o estatuto for alterado definitivamente, ganha mais um ano. Apenas Fiesp, Firjan e Fiemg se manifestaram contra a prorrogação. Segundo fontes próximas às federações do Sudeste, o caso pode parar na Justiça.

Veja o vídeo: