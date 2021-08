“Espero que este assunto esteja encerrado”, diz Lira sobre voto impresso

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), disse ao fim da votação sobre o projeto do voto impresso, que foi ao arquivo, que espera que o assunto esteja encerrado. A PEC do voto impresso não obteve os 308 votos necessários para que seja aprovado um projeto de emenda constitucional. Mesmo assim, a PEC recebeu mais votos Sim (229) do que Não (218). Empresários e banqueiros se manifestaram publicamente contra o projeto e agora também esperam que o tema esteja enterrado. Mais cedo, o presidente da Itaúsa, Alfredo Setubal, disse que agora o país poderá se ocupar dos temas que são de fato relevantes.