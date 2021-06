Equipe econômica sugere dois vetos a Bolsonaro na MP da Eletrobras

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

A equipe econômica está sugerindo ao presidente Jair Bolsonaro que vete pelo menos dois dispositivos na Medida Provisória da privatização da Eletrobras, segundo fontes próximas ao ministério. Um deles é o artigo que determina que os indicados a cargos de diretoria no Operador Nacional do Sistema (ONS) sejam sabatinados pelo Senado e o outro é que obriga o governo a recontratar empregados da Eletrobras que sejam demitidos sem justa causa até doze meses após a privatização. Os articuladores que conseguiram inserir a obrigação da contratação das térmicas na MP estão tranquilos, já que fizeram um texto sem vírgulas e pontos e incisos e, portanto, à prova de vetos. Se o presidente vetar o dispositivo, derruba a capitalização. Por causa do texto, a emenda das térmicas ficou conhecida como “Emenda Saramago”.

O presidente tem até o dia 12 de julho para fazer qualquer veto à medida.