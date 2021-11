Equipe de Doria quer a volta do “calça apertada” nas redes

Depois de a equipe de comunicação da campanha de João Doria nas prévias do PSDB dar vazão à peça “João chato”, membros da coordenação do governador paulista voltaram a alertar o governador sobre a necessidade de que Doria dê mais atenção às redes sociais, tidas como fundamentais para que o pré-candidato tucano consiga reanimar suas páginas e tenha sucesso na eventual candidatura à presidência no ano que vem.

Aliados reclamam que Doria ainda não dá o valor necessário à importância das redes e tentam convencer o governador a adotar uma presença mais ativa e descontraída na internet, como a protagonizada no início do ano como a venda do “João vacinador” e a assunção do apelido “Calça Apertada”. Doria parece ter aderido à ideia. O governador republicou o vídeo em suas redes com emojis de uma coxinha e uma calça.

Na ocasião, a iniciativa de agitar suas redes sociais partiu do próprio governador. Doria começou a responder seguidores no Twitter dizendo que “iria vacinar você também” e assumindo a pecha pulverizada por bolsonaristas.