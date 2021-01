EQI contrata novo economista-chefe como parte de seu projeto de expansão

A EQI, empresa de investimentos fundada por Juliano Custódio, contratou Bernardo Motta, com passagens pelo banco BTG Pactual e da gestora Asset One, para ser o economista-chefe da EQI Asset, braço de gestão do grupo. É mais um movimento para auxiliar o crescimento da EQI, que era um dos maiores agentes autônomos da XP, que possui aproximadamente 10 bilhões de reais sob gestão, e que saiu na metade do ano passado para abrir uma corretora em sociedade com o BTG.

