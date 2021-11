Enquanto mundo discute alternativas energéticas, Guedes quer petrodólares

A Conferência do Clima, a COP26, mal terminou e o ministro da economia, Paulo Guedes, já está atrás do dinheiro da energia mais poluente do mundo. Em Dubai, o ministro ressuscitou o petrodólar, um termo no mínimo démodé. “Aqui estão os petrodólares”, disse Guedes complementando que quer atrair esse dinheiro como investimento para o Brasil.

“Guedes mostra que o país não está incomodado com a questão ambiental. Ninguém mais quer o dinheiro do petróleo. As empresas privadas do ocidente não querem mais investir por conta da demonização dos combustíveis fósseis. O Brasil tem condições de atrair este investimentos, com os grandes fundos injetando dinheiro, mas carece de segurança jurídica”, diz Adriano Pires, sócio-fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). “A colocação mostra a importância que o Brasil deu para a COP”, ironiza. “Foi falar para o espelho”.

O termo petrodólar, criado pelo professor Ibrahim Oweiss, da Universidade Georgetown, em 1973, foi usado para definir o fluxo de capitais naquele momento para os países produtores. O contexto mundial hoje é outro. “Os países árabes não tinham os fundos que têm hoje, que têm investido muito dinheiro mundo afora”, afirma Pires. “A expressão petrodólar não é adequada, o contexto era diferente”. Ainda referência para as transações mundiais de xisto, o dólar, porém, não é mais a moeda forte com a qual se negocia petróleo.