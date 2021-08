Energia solar: setores fecham acordo para votar PL de Geração Distribuída

Com intermediação do Ministério de Minas e Energia (MME), as associações de energia solar e de distribuição de energia chegaram a um acordo para que o projeto de lei da geração distribuída, que vai regular a energia solar no país, finalmente seja votado no Congresso Nacional. Havia uma disputa ferrenha entre os geradores de energia solar e as distribuidoras, que são as donas das redes que distribuem a energia, em relação a custos a serem ou não arcados pelos geradores solares.

O texto de consenso foi entregue a parlamentares nesta quarta-feira, 11, em reunião no MME, em que participaram os deputados Lafayette de Andrada, Marcelo Ramos e Danilo Forte. O deputado Danilo Forte disse ao Radar Econômico que a expectativa é de que o projeto vá a votação na próxima semana. O texto determina a quantidade de energia para que os projetos se enquadrem nas categorias micro e minigeração distribuídas que terão que ser atendidas pelas distribuidoras e ainda um período de transição. Algumas categorias de consumidores terão que pagar não só o uso do fio como também alguns encargos.