Energia hidrelétrica faz uma parada mundial pela primeira vez em 20 anos

Pela primeira vez em 20 anos, o mundo não vai registrar crescimento na geração de energia hidrelétrica, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira, 01, pela Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês). O motivo: as severas condições de seca no Brasil, Estados Unidos, China e Turquia. “Como resultado, nossa previsão é de que geração de energia hidrelétrica deva permanecer estável em comparação com 2020, encerrando o ciclo de aumentos anuais vistos desde 2001.”

Apesar disso, o mundo deve registrar um aumento na geração de energia renováveis em 6% neste ano, puxados especialmente pela energia solar que teve um aumento de 17% na capacidade instalada mundial. “A energia solar fotovoltaica sozinha é responsável por 60% de todas as adições de capacidade renovável”, diz o relatório.