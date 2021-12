Empresas podem exigir cartão de vacinação nas festas de fim de ano?

As empresas que estão organizando suas festas de fim de ano estão na dúvida se podem exigir de seus convidados o passaporte da vacina. O advogado trabalhista Matheus Quintiliano, do Velloza Advogados, diz que as empresas têm o direito de exigir a apresentação do cartão de vacinação e inclusive o teste rápido de Covid . “Desde que arquem com as despesas para isso”, diz o advogado. “O controle da Covid-19 não envolve apenas um direito individual, mas um direito coletivo, de saúde pública, que resulta no controle da pandemia. Por isso, essas exigências não podem ser consideradas discriminatórias”. Além disso, o próprio Supremo já decidiu que as empresas têm inclusive o direito de demitir por justa causa funcionário que se recusar a vacinar. Em São Paulo, festas com público superior a 500 pessoas é, inclusive, uma exigência.