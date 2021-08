Empresários se unem para dizer que não vão aceitar aventuras autoritárias

Depois das reiteradas manifestações do presidente Jair Bolsonaro colocando em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, grandes empresários tomaram a iniciativa de tomar as páginas dos jornais nesta quinta-feira, 05, para defender as eleições e a Justiça eleitoral. Nomes como Frederico e Luiza Trajano, da Magazine Luiza, Pedro Moreira Salles e Roberto Setubal, do Itaú Unibanco, Horácio Lafer Piva, da Klabin, Pedro Passos e Guilherme Leal, da Natura, Carlos Jereissati, do Iguatemi, e Luis Stuhlberger, do Fundo Verde, estão no manifesto. Ainda assinam economistas como Armínio Fraga, Elena Landau, Pedro Malan, Ilan Goldfajn, Persio Arida, André Lara Resende e Maria Cristina Pinotti. São cerca de 250 nomes que assinam o texto. Em nenhum momento o texto cita o nome do presidente, mas nem é preciso.

Os empresários, intelectuais, acadêmicos, economistas, banqueiros dizem que confiam na Justiça eleitoral e no voto eletrônico e que a sociedade brasileira não vai aceitar “aventuras autoritárias”. Ontem mesmo, ao se manifestar sobre a decisão do Supremo de colocá-lo sob investigação no inquérito das fake news por conta dos ataques ao sistema eleitoral, Bolsonaro disse que tinha um antídoto e que não estava “nas quatro linhas da Constituição”.