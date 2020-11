Empresa de maquininhas do Santander triplica faturamento

A Getnet, empresa de pagamentos do Santander, registrou crescimento no faturamento de transações digitais acima de 160% no terceiro trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado e no último mês de outubro obteve uma alta de 200% na comparação anual.

Os motivos: a empresa foi a primeira a liberar pagamentos com QR Code para os beneficiários do auxílio emergencial, fortaleceu sua rede de marketplace e disponibilizou gratuitamente um pacote para empresas lançarem seu e-commerce. Também lançou o serviço de pagamento por link, facilitando transações sem uso de cartão e máquinas, entre outras iniciativas. A companhia, que tinha uma participação de 3%, em 2014, deve chegar ao fim de 2020 em 15%. Para o ano que vem, a Getnet pretende fortalecer sua atuação nas vendas virtuais em 2021 e ser uma plataforma de multisserviços.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter