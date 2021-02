Embraer está pronta para um novo voo

Gente parruda e independente dentro da Embraer garante que a empresa já deixou para trás o trauma da frustrante venda de sua divisão comercial para a Boeing. Segundo essa alta fonte, a fase de reincorporação da divisão já está completa e pronta para acelerar as vendas com a retomada do setor aéreo ao longo deste e dos próximos anos. “A Embraer vai surpreender todo mundo”, afirmou. “Houve um enxugamento muito grande, racionalização de custos, fim do desperdício. Uma revolução aconteceu por causa do fim desse casamento.”

Coincidentemente, a Lufthansa, a principal companhia aérea da Alemanha, anunciou que está renovando sua frota, trocando aviões maiores por menores para fazer as rotas regionais na Europa. Afirmou que está negociando com a Embraer. A companhia brasileira tem muita confiança de que seus jatos E2, extremamente eficientes, batem qualquer concorrente mundo afora, principalmente os da Bombardier, parte da Airbus.

Além disso, internamente, a companhia demonstra muita segurança de que vencerá a arbitragem contra a Boeing, que pode render ao menos um bom dinheiro. Voa, Embraer! Voa!

+ Siga o Radar Econômico no Twitter