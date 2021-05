Embaixadas entram no lobby do julgamento de lei de patentes no Supremo

Embaixadores da Bélgica, Dinamarca, França, Japão, Reino Unido e Suécia enviaram uma carta a ministros do governo Jair Bolsonaro demonstrando preocupação com julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a lei de patentes. O julgamento está cercado de lobbies de todos os lados, tamanho o efeito econômico em jogo. Nesta quarta-feira, 05, o plenário do Supremo retomou julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade da lei que definiu o prazo de patente de 20 anos ou um prazo mínimo de 10 anos, caso o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) demore a conceder a patente. Assim, se o INPI demorar 12 anos para conceder a patente, a empresa passa a ter direito de 22 anos pela exclusividade da comercialização dos produtos.

O temor dos embaixadores, expressado na carta, não é de que a lei seja declarada inconstitucional, mas sim que tenha efeito retroativo. “Essa decisão poderá, de uma só vez, afetar a vigência de aproximadamente 36 mil patentes que serão invalidadas ou terão seus prazos substancialmente reduzidos. Patentes essas de todas as áreas econômicas cujos titulares são entes privados ou públicos, nacionais e internacionais”, diz a carta. “Tal ato, além de prejudicar a indústria e os titulares dessas patentes, também traria enorme incerteza jurídica ao Brasil, podendo abalar a confiança de investidores estrangeiros no País e levar a uma degradação do ambiente de negócios brasileiro”.

O argumento da indústria de medicamentos genéricos, que advoga em favor da inconstitucionalidade, é de que a lei encarece remédios no Brasil ao dar mais tempo do que o prazo vigente internacionalmente de 20 anos. O advogado Luciano Timm diz que o problema do gasto com saúde não é por conta de patentes, mas pela judicialização da saúde que permite compra de medicamentos sem licitação.