Em semana curta, bolsa está à espera da inflação

VEJA Mercado Abertura, 05 de julho.

A semana vai ser mais curta. Os mercados americanos estão fechados nesta segunda e a bolsa brasileira fecha na sexta por conta de feriados. De qualquer forma, os investidores estão na expectativa de como a inflação está se desenhando e como vai afetar os juros. Na quinta, vai ter a divulgação do IPCA no Brasil e a divulgação da Ata da reunião do Fomc, o Copom americano. Dois fatos relevantes que podem influenciar os mercados. Os investidores também estão atentos ao desenrolar da reforma do Imposto de Renda na Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que é possível votar o projeto em duas semanas, mas que precisa de ajustes diante da quantidade de críticas ao texto enviado pelo governo. É difícil imaginar que ande tão rápido quanto o otimismo de Lira.

Na CPI, a expectativa maior está em torno do depoimento de Roberto Dias, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde acusado de solicitar propina para fechar acordo de compra de vacina.

Nos fatos relevantes das empresas, a CCR ViaOeste anunciou emissão de debêntures de quase 450 milhões de reais. O Banco BMG anunciou a compra de participação na Araújo Fontes Consultoria e Negócios Imobiliários e na AF Invest Administração de Recursos em negócio de 150 milhões de reais. A Tegma informou que aprovou a contratação de escritórios de advocacia e bancos para avaliar a proposta não-solicitada de fusão com a JSL. Na sexta, as ações da Tegma subiram quase 13% com a notícia.